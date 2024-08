Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 165,10 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 165,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Merck-Aktie sogar auf 165,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 163,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Merck-Aktien beläuft sich auf 47.390 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2024 auf bis zu 176,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 6,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Abschläge von 18,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Merck seine Aktionäre 2023 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 185,67 EUR für die Merck-Aktie.

Merck ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5,35 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5,30 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,80 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

XETRA-Handel: DAX startet mit Gewinnen

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone

Buy von UBS AG für Merck-Aktie