Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 142,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 142,30 EUR. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 140,85 EUR. Bei 143,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 86.635 Merck-Aktien.

Am 30.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 177,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 136,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 4,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,35 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 184,00 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 14.11.2024. Das EPS belief sich auf 1,86 EUR gegenüber 1,70 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,80 Prozent auf 5,27 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 05.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,77 EUR fest.

