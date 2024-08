Merck Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Merck

Merck im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 165,95 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 165,95 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 165,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 166,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.397 Merck-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 176,25 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 6,21 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 19,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,35 EUR aus. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 185,67 EUR.

Am 01.08.2024 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,62 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,35 Mrd. EUR – ein Plus von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 13.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

