Merck Aktie News: Merck am Donnerstagnachmittag schwächer

So bewegt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 154,80 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 154,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 154,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 155,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 63.266 Merck-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,00 EUR) erklomm das Papier am 30.08.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,34 Prozent hinzugewinnen. Am 13.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 15,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,31 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 189,14 EUR.

Am 01.08.2024 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,94 Prozent gesteigert.

Die Merck-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 13.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verliert am Mittag

Börse Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Montagmittag

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren eingefahren