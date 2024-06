Merck Aktie News: Merck macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 175,75 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 175,75 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 175,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 172,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 107.798 Merck-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (175,80 EUR) erklomm das Papier am 12.06.2024. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 0,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,30 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 23,58 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,33 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 189,33 EUR je Merck-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 15.05.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,83 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,12 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 31.07.2025.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 8,72 EUR je Aktie.

