Merck Aktie News: Merck am Montagmittag stabil

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 166,25 EUR an der Tafel.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr bei 166,25 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 167,10 EUR. Die Merck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 165,90 EUR ab. Bei 166,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 13.023 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 176,25 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 5,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Mit einem Kursverlust von 19,22 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,36 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 185,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Merck am 01.08.2024 vor. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,62 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,35 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5,30 Mrd. EUR eingefahren.

Merck wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 13.11.2025.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2024 auf 8,84 EUR je Aktie.

