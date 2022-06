Merck Aktie News: Merck am Nachmittag leichter

Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel um 13.06.2022 16:22:00 Uhr um 0,6 Prozent auf 167,65 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 166,40 EUR. Bei 166,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 157.830 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 30.12.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 231,50 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 27,58 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 149,65 EUR ab. Abschläge von 12,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 220,45 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 12.05.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,41 EUR gegenüber 2,18 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 5.198,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.631,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 04.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 03.08.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 10,50 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie leichter: Merck begibt Anleihe in Milliardenhöhe

Merck-Aktie sackt ab: Merck bricht Berzosertib-Studie ab

Mai 2022: Die Expertenmeinungen zur Merck-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA