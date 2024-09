Merck Aktie News: Merck zieht am Freitagnachmittag an

Merck im Blick

Die Aktie von Merck zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 169,35 EUR zu.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 169,35 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 170,05 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 168,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 58.314 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 177,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,30 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 20,70 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,32 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 185,67 EUR je Merck-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Merck am 01.08.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,62 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,35 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Merck-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Merck rechnen Experten am 13.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

