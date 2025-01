Merck Aktie News: Merck gewinnt am Dienstagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Merck zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 2,2 Prozent.

Um 11:48 Uhr ging es für das Merck-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 143,75 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Merck-Aktie bei 145,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 141,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 101.518 Merck-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 23,13 Prozent wieder erreichen. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 136,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,35 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 184,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Merck am 14.11.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,86 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,70 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,27 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,17 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 8,77 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

