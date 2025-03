Merck Aktie News: Merck am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Merck gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 134,10 EUR.

Um 11:49 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 134,10 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 133,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 134,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.513 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 31.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Bei einem Wert von 131,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 1,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,35 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 180,57 EUR.

Merck veröffentlichte am 06.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,35 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,42 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 9,30 EUR im Jahr 2025 aus.

