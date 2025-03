Merck Aktie News: Merck am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 133,75 EUR ab.

Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 133,75 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 133,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 134,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.557 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Merck-Aktie 32,34 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 131,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 1,61 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,35 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 180,57 EUR.

Am 06.03.2025 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,42 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5,23 Mrd. EUR eingefahren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,33 EUR je Merck-Aktie.

