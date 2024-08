Merck Aktie News: Merck schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 167,55 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 167,55 EUR. Die Merck-Aktie legte bis auf 167,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 167,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 916 Merck-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 176,25 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 4,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Mit Abgaben von 19,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,36 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 185,67 EUR angegeben.

Am 01.08.2024 legte Merck die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,30 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,35 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Merck-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 13.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Merck.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,84 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: So performt der DAX mittags

Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Dienstagmittag

Freundlicher Handel: DAX zum Start des Dienstagshandels in Grün