Merck Aktie News: Merck am Mittag höher

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 12:22 Uhr 2,3 Prozent. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 168,80 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 166,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 56.210 Merck-Aktien.

Am 30.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 231,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 27,34 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 153,10 EUR. Dieser Wert wurde am 22.06.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 9,86 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 213,50 EUR für die Merck-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Merck am 04.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,64 EUR gegenüber 2,24 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5.568,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.870,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,33 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 10.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2022 10,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

September 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Merck-Aktie angepasst

Merck-Aktie fällt zurück: Merck will ab 2023 möglicherweise wieder zukaufen

Merck-Aktie dennoch schwächer: Merck KGaA schließt Kooperationsvereinbarung mit Lizenzierungsoption mit Nervanio

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA