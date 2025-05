Merck Aktie News: Merck am Mittag auf rotem Terrain

Merck im Blick

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,8 Prozent im Minus bei 117,85 EUR.

Das Papier von Merck befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,8 Prozent auf 117,85 EUR ab. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 115,90 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 120,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 226.360 Merck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,28 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,32 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 164,94 EUR an.

Am 06.03.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5,42 Mrd. EUR gegenüber 5,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2025 9,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

