Merck Aktie News: Merck am Donnerstagnachmittag massiv unter Druck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 6,8 Prozent auf 115,45 EUR ab.

Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 6,8 Prozent im Minus bei 115,45 EUR. Bei 115,25 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 120,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 467.163 Merck-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,00 EUR) erklomm das Papier am 31.08.2024. 53,31 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 110,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 4,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,32 EUR. Im Vorjahr erhielten Merck-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 174,43 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 06.03.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,01 EUR je Merck-Aktie.

