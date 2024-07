Merck Aktie News: Merck am Montagmittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 154,05 EUR.

Die Merck-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 154,05 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Merck-Aktie bis auf 153,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 154,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 18.674 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 176,25 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Merck-Aktie somit 12,60 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 12,82 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,34 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 184,86 EUR.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,83 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 5,12 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Merck möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,70 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Freundlicher Handel: DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Freundlicher Handel in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Nachmittag