Merck Aktie News: Merck reagiert am Vormittag positiv

So bewegt sich Merck

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Merck. Zuletzt sprang die Merck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 143,55 EUR zu.

Das Papier von Merck konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 143,55 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 143,60 EUR. Mit einem Wert von 143,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 10.789 Merck-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,00 EUR) erklomm das Papier am 30.08.2024. Gewinne von 23,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 136,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Merck-Aktie derzeit noch 5,19 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,35 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 184,00 EUR je Merck-Aktie an.

Merck gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,86 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,70 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5,27 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,77 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Zuschläge

XETRA-Handel: Anleger lassen DAX am Mittag steigen

Zuversicht in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester