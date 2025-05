Merck Aktie News: Merck gibt am Freitagmittag nach

Merck im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Merck. Das Papier von Merck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 114,45 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Merck-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 114,45 EUR ab. In der Spitze fiel die Merck-Aktie bis auf 113,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 116,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 170.614 Merck-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,00 EUR) erklomm das Papier am 31.08.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 54,65 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,45 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,30 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 169,43 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 06.03.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,60 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 5,42 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,12 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

