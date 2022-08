Merck Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Merck

Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 1,3 Prozent auf 183,45 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Merck-Aktie ging bis auf 183,45 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 187,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 58.838 Merck-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.12.2021 auf bis zu 231,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,76 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2022 Kursverluste bis auf 153,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,82 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Merck-Aktie im Durchschnitt mit 215,83 EUR.

Am 12.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,24 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.198,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.870,00 EUR in den Büchern gestanden.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 09.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 10,23 EUR je Aktie aus.

