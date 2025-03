Merck Aktie News: Merck gewinnt am Mittag an Fahrt

Merck im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Merck. Die Merck-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 134,80 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 11:48 Uhr 0,3 Prozent. Bei 135,55 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 134,35 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47.127 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 2,37 Prozent sinken.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,46 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Merck-Aktie bei 180,57 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 06.03.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,69 Prozent auf 5,42 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

