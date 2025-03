Merck Aktie News: Merck am Montagvormittag freundlich

Merck im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Merck. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 134,70 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 134,70 EUR nach oben. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 134,90 EUR an. Bei 134,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 4.082 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 131,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,30 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,46 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Merck-Aktie bei 180,57 EUR.

Merck ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,35 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,69 Prozent gesteigert.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

