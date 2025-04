Merck Aktie News: Merck am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Blick auf Merck-Kurs

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 115,85 EUR abwärts.

Die Merck-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 115,85 EUR abwärts. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 114,90 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 118,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 194.409 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 52,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 110,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit Abgaben von 4,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,40 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 179,43 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 06.03.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5,42 Mrd. EUR gegenüber 5,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,15 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

