Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Nachmittag freundlich

Kurs der Merck

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 116,40 EUR. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 116,90 EUR aus. Bei 115,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 52.381 Merck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,00 EUR erreichte der Titel am 31.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Merck-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 110,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,29 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 165,86 EUR an.

Am 13.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,28 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,12 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,80 EUR je Merck-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen

Merck-Aktie fester: Neue Partnerschaft mit Imec

DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 5 Jahren verdient