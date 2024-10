Merck Aktie News: Merck am Donnerstagvormittag im Bullenmodus

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Merck. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 8,5 Prozent auf 167,30 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 8,5 Prozent auf 167,30 EUR. Die Merck-Aktie legte bis auf 168,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 166,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 65.260 Merck-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,00 EUR erreichte der Titel am 30.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 5,80 Prozent Luft nach oben. Am 13.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 19,73 Prozent würde die Merck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,31 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 188,00 EUR aus.

Merck veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,94 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Merck am 14.11.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Merck rechnen Experten am 13.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Merck-Gewinn in Höhe von 8,90 EUR je Aktie aus.

