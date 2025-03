Merck Aktie News: Merck gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 136,25 EUR zu.

Das Papier von Merck legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 136,25 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 137,45 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 136,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 61.917 Merck-Aktien.

Am 31.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,91 Prozent hinzugewinnen. Am 12.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,46 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 180,57 EUR.

Merck veröffentlichte am 06.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,53 EUR, nach 1,35 EUR im Vorjahresvergleich. Merck hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,42 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,30 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

