Merck Aktie News: Merck am Dienstagnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Merck. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 135,20 EUR.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 135,20 EUR. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 135,05 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 136,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 125.491 Merck-Aktien.

Bei einem Wert von 177,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2024). Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 23,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 131,60 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 2,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Merck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,46 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 180,57 EUR für die Merck-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Merck am 06.03.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Merck ein EPS von 1,35 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,42 Mrd. EUR – ein Plus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,23 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

