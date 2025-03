Merck Aktie News: Merck am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Merck im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Merck. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 136,60 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 136,60 EUR zu. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 137,00 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 136,75 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.193 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR. 29,58 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.03.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Merck-Aktie 3,66 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,46 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 180,57 EUR je Merck-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 06.03.2025. Das EPS belief sich auf 1,53 EUR gegenüber 1,35 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Merck 5,42 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 9,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 3 Jahren gekostet

Zuversicht in Frankfurt: DAX am Mittag mit Kursplus

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in Grün