Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Vormittag fester

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 183,45 EUR. Die Merck-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 184,15 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 183,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.225 Merck-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.12.2021 auf bis zu 231,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 20,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 153,10 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 19,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 215,83 EUR angegeben.

Merck gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,41 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 2,24 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.198,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.870,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Merck-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 11,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

