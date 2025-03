Merck Aktie News: Merck am Vormittag tiefer

Merck im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 134,95 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die Merck-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 134,95 EUR ab. Das Tagestief markierte die Merck-Aktie bei 134,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 134,40 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.421 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Bei 131,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Merck-Aktie mit einem Verlust von 2,48 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,46 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 180,57 EUR.

Am 06.03.2025 lud Merck zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. In Sachen EPS wurden 1,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,35 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,23 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,42 Mrd. EUR ausgewiesen.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 9,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

