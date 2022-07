Merck Aktie News: Merck am Mittag nahe Vortagesniveau

Anleger zeigten sich um 19.07.2022 12:22:00 Uhr bei der Merck-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 165,40 EUR. Bei 166,25 EUR erreichte die Merck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Merck-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 163,30 EUR aus. Mit einem Wert von 163,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 66.959 Merck-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 231,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.12.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,55 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2022 bei 153,10 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Merck-Aktie 8,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 215,45 EUR aus.

Merck ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5.198,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Merck 4.631,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Merck wird am 04.08.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Merck rechnen Experten am 03.08.2023.

In der Merck-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 10,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Merck-Aktie etwas tiefer: Merck implementiert Automatisierungssoftware

Top 10: Die zehn teuersten Unternehmen in Deutschland

Prozessanalysetechnologien: Merck kooperiert mit Agilent - Merck-Aktie gibt nach

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merck KGaA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merck KGaA

Bildquellen: Merck KGaA