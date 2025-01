Merck Aktie News: Merck macht am Montagnachmittag Boden gut

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Das Papier von Merck legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 141,60 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 141,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Merck-Aktie bei 142,00 EUR. Bei 141,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 46.427 Aktien.

Am 30.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,00 Prozent hinzugewinnen. Bei 136,10 EUR fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,35 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Merck-Aktie wird bei 184,00 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 14.11.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,86 EUR, nach 1,70 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 5,27 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,17 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,77 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

