Merck Aktie News: Merck präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 166,25 EUR zu. Die Merck-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 166,75 EUR. Mit einem Wert von 164,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.767 Stück gehandelt.

Am 11.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 202,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 18,02 Prozent wieder erreichen. Am 23.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 8,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 213,20 EUR.

Am 10.11.2022 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,12 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,06 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.805,70 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5.213,00 EUR eingefahren.

Merck wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 11.05.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 16.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Merck.

Experten taxieren den Merck-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,65 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

