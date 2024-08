Merck Aktie News: Merck präsentiert sich am Mittag stärker

Merck im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Merck. Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 170,80 EUR.

Die Merck-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 170,80 EUR. In der Spitze legte die Merck-Aktie bis auf 170,85 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 170,30 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 25.335 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 176,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 13.12.2023 auf bis zu 134,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,37 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 185,67 EUR je Merck-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Merck am 01.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,62 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,94 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Merck am 14.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 13.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 8,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

