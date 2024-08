Merck Aktie News: Merck am Mittwochvormittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 170,05 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 170,05 EUR. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 169,80 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 170,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.653 Merck-Aktien den Besitzer.

Bei 176,25 EUR markierte der Titel am 12.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 3,65 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 13.12.2023 auf bis zu 134,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Merck-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,37 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 185,67 EUR.

Am 01.08.2024 hat Merck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,62 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,35 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,30 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Merck dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 8,88 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Viele Verkäufe: Diese US-Aktien hatte die Deutsche Bank im zweiten Quartal 2024 im Depot

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels stärker

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht schlussendlich Zuschläge