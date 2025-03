Merck Aktie News: Merck am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Merck gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Merck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 130,75 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,5 Prozent auf 130,75 EUR. In der Spitze büßte die Merck-Aktie bis auf 130,10 EUR ein. Bei 132,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 83.161 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2025 auf bis zu 130,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 0,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,46 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 180,57 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 06.03.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,42 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Merck einen Umsatz von 5,23 Mrd. EUR eingefahren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 9,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zu

Börse Frankfurt in Grün: DAX am Dienstagnachmittag mit Kursplus

DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 3 Jahren gekostet