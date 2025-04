Merck Aktie News: Merck verliert am Vormittag

So bewegt sich Merck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Merck. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 119,70 EUR.

Die Merck-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 119,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 119,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 119,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.396 Merck-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,00 EUR) erklomm das Papier am 31.08.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Merck-Aktie derzeit noch 47,87 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 110,45 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,40 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 179,43 EUR.

Am 06.03.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Merck 1,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,42 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 9,15 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

