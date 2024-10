Merck Aktie News: Merck fällt am Donnerstagvormittag

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Merck. Die Merck-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 158,05 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 158,05 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Merck-Aktie bei 157,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 158,75 EUR. Zuletzt wechselten 3.875 Merck-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 10,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,30 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Abschläge von 15,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Merck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,31 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 188,00 EUR an.

Merck gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,62 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,35 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,30 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Merck rechnen Experten am 13.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Merck im Jahr 2024 8,85 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

