Merck Aktie News: Merck schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Die Aktie von Merck zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 130,65 EUR.

Das Papier von Merck legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 130,65 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 130,75 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 130,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.071 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR an. 35,48 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.03.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 130,10 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 0,42 Prozent könnte die Merck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,42 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 180,57 EUR.

Am 06.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5,42 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5,23 Mrd. EUR umsetzen können.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,30 EUR je Merck-Aktie belaufen.

