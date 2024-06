Merck Aktie News: Merck bricht am Nachmittag ein

Notierung im Fokus

Die Aktie von Merck gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Merck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,6 Prozent auf 157,65 EUR ab.

Die Merck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 5,6 Prozent bei 157,65 EUR. Die Merck-Aktie sank bis auf 149,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 150,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 609.918 Merck-Aktien.

Am 12.06.2024 markierte das Papier bei 176,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 10,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,30 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 17,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,34 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 186,00 EUR.

Merck ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,12 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,29 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Merck-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,72 EUR je Merck-Aktie belaufen.

