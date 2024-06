Merck Aktie News: Merck verzeichnet am Vormittag herbe Einbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Merck. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 9,5 Prozent auf 151,25 EUR.

Das Papier von Merck befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 9,5 Prozent auf 151,25 EUR ab. Bei 149,35 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 150,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 82.186 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 176,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 16,53 Prozent wieder erreichen. Am 13.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 12,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,33 EUR, nach 2,20 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 187,67 EUR für die Merck-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 15.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5,12 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 5,29 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Merck ein EPS in Höhe von 8,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

