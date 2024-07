Merck Aktie News: Merck am Nachmittag mit Verlusten

So entwickelt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 153,85 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 153,85 EUR. Die Merck-Aktie sank bis auf 152,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 155,05 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 84.465 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (176,25 EUR) erklomm das Papier am 12.06.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 134,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.12.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Merck-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,33 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 182,00 EUR je Merck-Aktie aus.

Am 15.05.2024 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Merck hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,83 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,12 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Merck-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Merck-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 8,66 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

Redaktion finanzen.net

