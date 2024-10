Merck Aktie News: Merck am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Merck gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Merck befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 155,15 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 155,15 EUR. Der Kurs der Merck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 154,65 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 155,30 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 65.125 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Merck-Aktie liegt somit 12,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,30 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,44 Prozent.

Merck-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,31 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 188,00 EUR für die Merck-Aktie aus.

Am 01.08.2024 hat Merck die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Merck mit einem Umsatz von insgesamt 5,35 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,94 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Merck am 14.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 13.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,85 EUR fest.

