Merck Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Merck

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Merck-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 130,20 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 130,20 EUR. Die Merck-Aktie gab in der Spitze bis auf 130,20 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 131,15 EUR. Der Tagesumsatz der Merck-Aktie belief sich zuletzt auf 4.305 Aktien.

Bei einem Wert von 177,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,94 Prozent hinzugewinnen. Am 24.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 130,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Merck-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,42 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Merck 2,20 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 180,57 EUR.

Am 06.03.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,35 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,42 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 9,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

