Merck Aktie News: Merck fällt am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Merck gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 154,10 EUR.

Das Papier von Merck gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 154,10 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Merck-Aktie bis auf 153,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 158,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 199.797 Merck-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.06.2024 markierte das Papier bei 176,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 14,37 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.12.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 12,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,34 EUR je Merck-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 186,00 EUR an.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Merck in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,12 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,29 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Merck dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,72 EUR je Merck-Aktie belaufen.

