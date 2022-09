Merck Aktie News: Merck präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Das Papier von Merck legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 160,00 EUR. Bei 161,00 EUR markierte die Merck-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 158,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 120.224 Stück gehandelt.

Am 30.12.2021 markierte das Papier bei 231,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Merck-Aktie ist somit 30,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.06.2022 bei 153,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 213,18 EUR.

Am 04.08.2022 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,64 EUR gegenüber 2,24 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.568,00 EUR – ein Plus von 14,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Merck 4.870,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2022 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Merck einen Gewinn von 10,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

