Merck Aktie News: Merck am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Merck zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 127,05 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Merck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 127,05 EUR. Die Merck-Aktie zog in der Spitze bis auf 127,35 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 126,20 EUR. Zuletzt wechselten 76.918 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 31.08.2024 markierte das Papier bei 177,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Merck-Aktie mit einem Kursplus von 39,32 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.03.2025 bei 125,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,42 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 180,57 EUR aus.

Am 06.03.2025 äußerte sich Merck zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Merck noch ein Gewinn pro Aktie von 1,35 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5,42 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Merck 5,23 Mrd. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,30 EUR je Aktie in den Merck-Büchern.

