Merck Aktie News: Merck am Donnerstagnachmittag gefragt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Merck. Zuletzt konnte die Aktie von Merck zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 128,50 EUR.

Das Papier von Merck konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 128,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 128,75 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 126,20 EUR. Von der Merck-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 144.073 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.08.2024 bei 177,00 EUR. 37,74 Prozent Plus fehlen der Merck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.03.2025 auf bis zu 125,70 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,18 Prozent.

Für Merck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,42 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 180,57 EUR je Merck-Aktie aus.

Merck ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,53 EUR. Im letzten Jahr hatte Merck einen Gewinn von 1,35 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 5,42 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Merck im Jahr 2025 9,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

