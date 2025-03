Merck Aktie News: Merck tendiert am Vormittag tiefer

So bewegt sich Merck

Die Aktie von Merck gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Merck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 126,25 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Merck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,5 Prozent auf 126,25 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Merck-Aktie bisher bei 125,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 126,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 23.935 Merck-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Merck-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 125,70 EUR ab. Abschläge von 0,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Merck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,42 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 180,57 EUR je Merck-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Merck am 06.03.2025. In Sachen EPS wurden 1,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 1,35 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Merck im vergangenen Quartal 5,42 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Merck 5,23 Mrd. EUR umsetzen können.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,30 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Merck-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht letztendlich Verluste

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der DAX am Nachmittag