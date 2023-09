Merck Aktie News: Merck am Mittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Merck. Zuletzt wies die Merck-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 158,50 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 158,50 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Merck-Aktie bis auf 158,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 158,25 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 27.163 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 202,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,95 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.07.2023 bei 145,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 204,00 EUR für die Merck-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Merck am 03.08.2023. In Sachen EPS wurden 2,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Merck 2,64 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.302,00 EUR – eine Minderung von 4,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.568,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Merck am 09.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 14.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Merck-Aktie in Höhe von 8,75 EUR im Jahr 2023 aus.

