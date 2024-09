Merck Aktie News: Merck zeigt sich am Vormittag gestärkt

Blick auf Merck-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Merck. Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Merck-Papiere um 09:07 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Merck-Aktie bisher bei 160,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 160,70 EUR. Zuletzt wechselten 7.387 Merck-Aktien den Besitzer.

Am 30.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 177,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 134,30 EUR. Derzeit notiert die Merck-Aktie damit 19,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Im Vorjahr hatte Merck 2,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 189,14 EUR je Merck-Aktie an.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,62 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 5,35 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,30 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 13.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Merck-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 8,90 EUR fest.

